هذه رسالة نجوى كرم في يوم الشعنينة

ميرنا وليد - بيروت - في يوم الشعنينة المبارك، وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة حيث أوردت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"شمعة منضوّيها تنوّر طريقنا للوصول الى الحياة الأبدية قال السيّد المسيح دعوا الأطفال يأتون إليّ فـ لِمِثل هؤلاء ملكوت الله، شعنينة مباركة".
من ناحية أخرى كانت قد ردت كرم، الجميل للشابة التي ساعدتها أثناء سقوطها على المسرح، في حفلها في أمستردام.
وفاجأت نجوى الشابة بزيارة خاصة لها، ووثقت الأوقات التي قضتها معها، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي، وأرفقته بتعليق مؤثر كتبت فيه: " الحُبّ يثمر حُبّاً".
ووثقت نجوى في الفيديو زيارتها للشابة فاطمة، في مكان إقامتها، وظهرت الأخيرة بتأثر واضح وسعادة عارمة.
ولم تقتصر الزيارة على تبادل الحديث فحسب، بل قامت نجوى بجولة مع فاطمة في السيارة على وقع أغانيها.
ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بتواضع نجوى ومحبتها لجمهورها.
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