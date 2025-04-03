ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور شوقت فيه متابعيها لأعمالها المقبلة.

وكشفت نانسي من خلال منشورها عن مفاجأة فنية جديدة ستكشف تفاصيلها قريبا، إذ نشرت مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها من داخل سيارتها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اشتقتلكن.. أعلم أنه قد مر وقت طويل، لكنني أعدكم أن ذلك يستحق الانتظار.. لا يمكنني الانتظار لمشاركة كل شيء كنت أعمل عليه، قريبا جدا! أحبكم".

ولاقى منشور نانسي تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لاعمال نانسي المقبلة، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لها.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشوق متابعيها لمفاجأة قادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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