جيف بيزوس لا زال يستخدم نفس المكتب منذ بدايات شركته Amazon

ميرنا وليد - بيروت - يُعرف الملياردير العالمي جيف بيزوس بتأسيسه شركته الشهيرة أمازون من مكتب صغير، ولا يزال يستخدم مكتبًا من تلك الأيام الأولى.

ونشرت حبيبة بيزوس، الإعلامية العالمية لورين سانشيز، صورة عبر حسابها الخاص تُظهره وهو يقف على ذلك المكتب، إلى جانب صورة من سنوات مضت.

في بداية أمازون، ذهب بيزوس إلى متجر هوم ديبوت وصنع "مكاتب أبواب"، وهي مكاتب ذات أسطح مصنوعة من ألواح أبواب.

وصرحت أمازون أن آلاف الموظفين حول العالم لا يزالون يستخدمون إصدارات حديثة من ذلك التصميم الأصلي، حتى أنهم يمنحون جائزة "مكتب الأبواب"، تكريمًا لتفاني الشركة في الاقتصاد والإبداع.



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