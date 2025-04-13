مي عز الدين تتألق بإطلالة طبيعية بدون مكياج وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية مي عز الدين، الأنظار بجمالها الطبيعي في أحدث ظهور لها.

وشاركت مي متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بملامح طبيعية بدون، وبدت بغاية الجمال وببشرة مشرقة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صورة مي، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها، لافتين إلى أنها تفضل دائما الظهور بملامح طبيعية بدون مكياج. كما تمنوا مشاهدتها من جديد بعمل فني.

يذكر أن مي كانت قد شاركت مؤخرا بمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي.

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