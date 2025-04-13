لبلبة تتألق بإطلالات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية لبلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولفتت لبلبة الأنظار في مقطع الفيديو بأناقتها وجمالها وعفويتها، إذ ظهرت بأكثر من فستان بتصاميم لافتة، ففي الإطلالة الأولى ارتدت فستان طويل وضيق باللون الفضي مع وشاح فرو باللون الأبيض.

وفي الإطلالة ثانية ظهرت لبلبة بفستان باللون الأسود من الريش، كما ظهرت بفستان ذهبي منفوش، مع قبعة مزينة بورود بيضاء.

كما ظهرت في صورة ترتدي فستانا ذهبية وتضع على رأسها شمعدان وتتمايل وترقص به.

وعلى الصعيد الفني، كان قد عرض للبلبة مؤخرا، فيلم "آل شنب"، من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

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