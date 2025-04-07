سعد لمجرد يشكر محبيه على تمنياتهم المميزة بمناسبة عيد ميلاده الـ 40

ميرنا وليد - بيروت - شكر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة له باللباس المغربي مع متابعي عبر حسابه الخاص، شكر من خلالها متابعيه و محبيه على تمنياتهم بمناسبة عيد ميلاده الـ 40، و علق على المنشور قائلاً: "شكرًا لعائلتي ومعجبيني المذهلين على كل أمنيات عيد الميلاد و الصلوات الجميلة! بغيت نقول ليكم شكراً من قلبي على الحب والزوينة اللي كتوصلني منكم.

أشعر بكل شيء - دعمكم، مشاعركم، حبكم. أنتم لستم مجرد معجبين، أنتم عائلة. كانبغيكوم واحد بواحد! كن حقيقيًا، كن لطيفًا، ولا تتوقف أبدًا عن التألق".

