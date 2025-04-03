شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا بعد رسوم ترامب الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

موعد سريان الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - حطّم سعر الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارًا.وقرابة الساعة 23,20 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 0.80% ليصل إلى أكثر من 3159 دولارًا للأونصة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي كان قد سجّله الثلاثاء.

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 أبريل الحالي.



وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين، إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ كالآتي: في 5 أبريل في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرر ترامب فرضه على كل واردات بلاده.

وفي 9 أبريل في الساعة 04:01 لتلك التي تزيد على هذا الحد، وتستهدف خصوصًا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.