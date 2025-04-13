شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل.. إحباط 3 عمليات لتهريب وترويج مواد مخدرة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

إحباط تهريب الحشيش المخدر

الإبابغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلّما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (52.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.واسُتكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و994 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات995، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.