تركي آل الشيخ في كلمة مؤثرة عن المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت رئيس هيئة الترفيه في الممثلة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن بلده، مشيراً إلى أن السعودية تمثل الماضي والحاضر والمستقبل، وأنها مهد الحضارة والتاريخ والابطال ، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق آل الشيخ قائلاً :"أول بيت وضع للناس" الجزيرة العربية مهد الحضارة والتاريخ والابطال، ويتشرف حكام هذا البلد وشعبه بأنهم خدام للحرمين الشريفين، بدو اهل كرم وجود وشجاعة ووفاء، ابواب حكامنا مفتوحة ومنا وفينا، ولو تكلمنا عن التاريخ ف اجدادنا هم التاريخ وارضنا ارض التاريخ، واذا تكلمنا عن الحاضر فنحن بحمدالله الحاضر، لكن نركز على المستقبل ونعمل له لأننا نهتم با أبنائنا و أحفادنا، قلتها مراراً نحن محسودين !، حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد القائد الملهم والشعب السعودي الكريم، انتهى الكلام".