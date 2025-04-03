أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 بلغ 122,286,712، تمثل 16,558,241 معتمرًا، و 75,573,928 مصليًا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30,154,543 مصليًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة, لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.