الاقتصاد

بعد رسوم ترامب الجمركية.. تراجع البورصات الأسيوية وارتفاع الين

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بعد رسوم ترامب الجمركية.. تراجع البورصات الأسيوية وارتفاع الين

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الدمام - شريف احمد - تراجعت بورصة طوكيو بأكثر من 3% عند افتتاح التعاملات صباح الخميس، بينما انخفضت بورصة سول بنحو 2%، في خسائر نجمت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ويُرجّح أن تشلّ الاقتصادات الآسيوية المعتمدة بقوة على التصدير.
وقرابة الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، هوى في بورصة طوكيو مؤشر نيكاي الرئيسي بنسبة 3.17% ليصل إلى 34591 نقطة، بينما انهار مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 3.84% ليصل إلى 2547 نقطة.
وفي بورصة سول، لم تكن الحال أفضل، إذ تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 2.24% بعد أن كان قد هوى بنحو 3% عند الافتتاح.

ارتفاع الين أمام الدولار

ارتفع سعر الين الياباني بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على واردات بلاده من كل دول العالم.
تراجع البورصات الأسيوية وارتفاع الين بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة - وكالات

وفي مستهلّ التعاملات الصباحية في طوكيو، بلغ سعر الدولار 147.69 ين.
وبذلك تكون العملة اليابانية التي تُعد تقليديًا أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين قد ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالسعر الذي أغلقت عليه الأربعاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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