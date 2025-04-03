ليوناردو دي كابريو يحدث بلبلة بصبغة شعره الجديدة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم العالمي ليوناردو دي كابريو جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له اذ أطل بلوك جديد خلال مشاركته في مؤتمر CinemaCon 2025 في مدينة لاس فيغاس للترويج لفيلمه الجديد One Battle After Another. وعلق الجمهور على لون شعره ولحيته الجديد اذ قام بصبغهما باللون البني وذلك ليبدو اصغر بالعمر بحسب العديد من المتابعين.

وأضاف الجمهور ان ليوناردو يعاني من أزمة تقبّل عمره وهو يسعر جاهداً لكي يبد اصغر بالعمر وذلك بعد بدئه مواعدة عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، التي تصغره بـ24 عامًا.

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