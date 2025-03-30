شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025 في مصر.. عيار 21 يستهدف 4370 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025 في مصر وفق أخر تحديثات في السوق، مع توقف البورصة العالمية للذهب وكذلك مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب في مصر.

ويتذبذب الذهب في مصر حول 4360 إلى 4370 جنيهًا للجرام من عيار 21 وسط تغيرات في حجم الطلب على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24 يسجل 4983 جنيها

-عيار 21 يسجل 4360 جنيها

-عيار 18 يسجل 3737 جنيها

-الجنيه الذهب 34880 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلي مستويات قياسية جديدة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنهاية التداولات الأسبوعية، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3086 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3056 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3072 دولار للأونصة.

حقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي.

وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.



تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل.



ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.

السياسة التجارية الأمريكية والسياسة المالية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو كلها عوامل تصب في صالح الذهب، ليصبح المستوى 3100 دولار للأونصة هو الهدف القادم للذهب، ولم تتوصل الأسواق بعد إلى فهم لطبيعة الردود الانتقامية التي قد تفرضها الدول الأخرى، وهو ما يدعم الذهب أيضًا.



تنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من المؤشرات على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة.



من المتوقع أيضًا أن يكون تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد ارتفع بشكل أكبر فوق الهدف السنوي البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. ويقلل ثبات التضخم من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه البنك خلال اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر.