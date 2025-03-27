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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-3-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 27 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 27-3-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24  ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء  7:28


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:20
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:25  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة  العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:58 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24  ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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