خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

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استمرار فعاليات عيد الرياض في 47 موقعا
تستمر ثاني أيام عيد الفطر المبارك فعاليات العيد في أكثر من 47 موقعًا بمختلف أنحاء العاصمة، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية، وترسيخ...
الألعاب النارية تُزين سماء جدة احتفالا بـعيد الفطر المبارك
أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر، التي ستُقام في عدة مواقع رئيسة بمختلف...
فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر
نظم فرع هيئة التراث بمنطقة نجران اليوم، فعالية تراثية احتفاءً بعيد الفطر, بمركز زوار الأخدود الأثري، تضمنت عددًا من الأركان...
بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد
يحتفي أهالي منطقة حائل بعيد الفطر بأجواء من الفرح والبهجة، تعزيزًا لعادات وتقاليد تناقلها أبناء المنطقة من جيل إلى جيل لتظل جزءًا...
المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر
تجذبُ المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة الأحساء خلال عيد الفطر، المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، وذلك للاستمتاع بقضاء...
فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر
عمّت مظاهر الفرح والبهجة منتزهات الطائف، احتفالًا بعيد الفطر، وسط فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة، قدمت تجارب استثنائية للجمهور من...
العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة
يحافظ أهالي المدينة المنورة على عاداتهم المتوارثة في الاحتفال بعيد الفطر، وتعكس قيم الألفة والتكافل الاجتماعي، حيث تبدأ...
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