خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

استمرار فعاليات عيد الرياض في 47 موقعا تستمر ثاني أيام عيد الفطر المبارك فعاليات العيد في أكثر من 47 موقعًا بمختلف أنحاء العاصمة، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية، وترسيخ... الرياض : الرياض : دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ الألعاب النارية تُزين سماء جدة احتفالا بـعيد الفطر المبارك أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر، التي ستُقام في عدة مواقع رئيسة بمختلف... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر نظم فرع هيئة التراث بمنطقة نجران اليوم، فعالية تراثية احتفاءً بعيد الفطر, بمركز زوار الأخدود الأثري، تضمنت عددًا من الأركان... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ بطابع الموروث والتقاليد.. أهالي حائل يحتفون بالعيد يحتفي أهالي منطقة حائل بعيد الفطر بأجواء من الفرح والبهجة، تعزيزًا لعادات وتقاليد تناقلها أبناء المنطقة من جيل إلى جيل لتظل جزءًا... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر تجذبُ المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة الأحساء خلال عيد الفطر، المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، وذلك للاستمتاع بقضاء... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر عمّت مظاهر الفرح والبهجة منتزهات الطائف، احتفالًا بعيد الفطر، وسط فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة، قدمت تجارب استثنائية للجمهور من... الطائف: دوت الخليج الطائف: دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ العيد في المدينة المنورة.. عادات أصيلة وذكريات متوارثة يحافظ أهالي المدينة المنورة على عاداتهم المتوارثة في الاحتفال بعيد الفطر، وتعكس قيم الألفة والتكافل الاجتماعي، حيث تبدأ... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 02 شوال 1446 هـ 02 شوال 1446 هـ

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