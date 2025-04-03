شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش يتلافى وصفه قواته "بهايم" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href=" "> سارع طارق عفاش قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، إلى تلافي آثار وتداعيات انتشار مقطع فيديو له يصف فيه منتسبي قواته بأنهم "بهايم". ونقلت وسائل اعلام طارق عفاش، أنه قام بزيارة تفقدية لقواته في جبهات الساحل الغربي "حيث شاركهم أجواء عيد الفطر المبارك،.. وأشاد بشجاعتهم ومعنوياتهم، معربا عن فخره واعتزازه بصمودهم في الدفاع عن الوطن". مضيفة: "كما وجّه الجنود بضرورة تعزيز التعاون مع المواطنين في المناطق القريبة من مواقعهم، مؤكدًا أن المقاتل يمثل هيبة الدولة، ويجب أن يكون في خدمة الناس وحماية مصالحهم، معتبرًا أن المجتمع هو السند الحقيقي للجيش". وتابعت: "واطلع على جاهزيتهم القتالية، وأكد أهمية البقاء في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لكافة الاحتمالات،.. وأن هزيمة مليشيات الحوثي، باتت وشيكة أكثر من أي وقت مضى، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية". شاهد .. طارق يعتذر لقواته عن وصفهم "بهايم" (فيديو) وانتشر على منصات التواصل، مقطع فيديو، صادم لطارق عفاش قائد قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي، يتضمن تعبيره عن استيائه من قواته، والاساءة الى منتسبيها بوصفه لهم بأنهم "بهايم". تفاصيل: طارق عفاش يصف قواته بـ"البهايم"! (فيديو) سبق أن انشق المئات من قوات طارق عفاش، بينهم قادة كتائب، لأسباب تتلخص حسب اعلاناتهم لدى عودتهم إلى صنعاء في "ممارسات طارق العنصرية والمناطقية والاهانات واجراءاته التعسفية بحقهم شاملة التوقيف والحبس والخصم من الراتب، بجانب ارتهانه المطلق للامارات".

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