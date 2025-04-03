ترامب يفجر غضباً واستياء عالمياً

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عدن - ياسمين التهامي - خاص: فجر الرئيس الامريكي ترامب ، أزمة جديدة مع العديد من دول العالم ، بفرضه رسوماً جمركية باهضة على الواردات منها ستنعكس تأثيراتها على الاقتصاد العالمي . وقال ترامب: " سنبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بدءا من الخميس ، العجز التجاري لبلادنا مع الدول الأخرى يمثل تهديدا كبيرا لنا ". وأضاف: " سنفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات من الصين ، و26% على الواردات من الهند، و32% على الواردات من تايوان ، و30% على الواردات من جنوب إفريقيا ، ونسبة 10% على الواردات من بريطانيا ". مؤكدا أنه " سيفرض رسوما جمركية بنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا ، وبنسبة 10% على الواردات من البرازيل ، و49% على الواردات من كمبوديا، ورسوما جمركية بقيمة 24% على الواردات من اليابان ، و10% على الواردات من سنغافورة ". وخلت قائمة الدول التي فرضت أمريكا عليها رسوماً ، من روسيا وبلا روسيا . من جانبها حثت مجموعة كبار الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين ، إدارة ترامب على " التوصل إلى اتفاقيات تلغي الرسوم الجديدة ".

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