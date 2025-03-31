وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى مباشرة حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنجلاديشية بسلاح أبيض ومادة الأسيد الحارقة على زوجته أثناء نزولهـا مـن حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة لخلاف عائلي بينهما، نتج عنه وفاتها، ووفاة أخرى وإصابة ،أخريات، والشروع في الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، وتم ضبطه واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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