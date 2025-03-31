نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة

باشرت شرطة منطقة مكة المكرمة حادثة اعتداء مقيم على زوجته، نتج عنه وفاتها، ووفاة أخرى وإصابة أخريات، والشروع في الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه في حين جرى ضبطه، واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى مباشرة حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنجلاديشية بسلاح أبيض ومادة الأسيد الحارقة على زوجته أثناء نزولهـا مـن حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة لخلاف عائلي بينهما، نتج عنه وفاتها، ووفاة أخرى وإصابة ،أخريات، والشروع في الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، وتم ضبطه واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.