ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك. كما جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام



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