شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام ومراكز إيواء للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. قطاع غزة وقصفت طائرات الاحتلال مستودعًا للمواد الغذائية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسط المدينة.

وفي شمال القطاع استشهد شاب فلسطيني في انفجار قذيفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة بيت لاهيا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدًا وعشرات الجرحى.