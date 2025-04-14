شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1574 شهيدا فى غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار تجاوز 1574 شهيدًا.

وقالت الوزارة في بيان إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالى عدد الشهداء منذ استئناف الإبادة الإسرائيلية في 18 مارس الماضي، إلى أكثر من 1574 شهيدا، كذلك إصابة أكثر من 4 آلاف و115 بينهم مئات الأطفال والنساء.

كما ارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 50 ألفا و944 شهيدا و116 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة خروج مستشفى المعمداني، الواقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عن الخدمة بشكل كامل، بعد أن قصفته طائرات حربية إسرائيلية بشكل مباشر.