شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمستهل الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سوق مصر على خلفية التغيرات في أونصة الذهب عالمياً.
أسعار الذهب اليوم:
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- - عيار 24: 5314.29 جنيهًا للجرام
- - عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام
- - عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام
- - عيار 14: 3100 جنيه للجرام
- - الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
- - الأونصة: 165,274 جنيه
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها:
- سعر صرف الدولار محليًا وعالميًا
- تحركات السوق العالمية للذهب
- توجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية
سعر الذهب العالمي:
بلغ سعر الذهب العالمي نحو 3237.93 دولارًا، مع استقرار سعر دولار الصاغة عند 51.04 جنيهًا.
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