شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمستهل الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سوق مصر على خلفية التغيرات في أونصة الذهب عالمياً.



وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- عيار 24: 5314.29 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام

- عيار 14: 3100 جنيه للجرام

- الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

- الأونصة: 165,274 جنيه

أسعار الذهب اليوم:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها:

- سعر صرف الدولار محليًا وعالميًا

- تحركات السوق العالمية للذهب

- توجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية

سعر الذهب العالمي:

بلغ سعر الذهب العالمي نحو 3237.93 دولارًا، مع استقرار سعر دولار الصاغة عند 51.04 جنيهًا.