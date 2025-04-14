الاقتصاد

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمستهل الأسبوع

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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمستهل الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سوق مصر على خلفية التغيرات في أونصة الذهب عالمياً.


وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:
  • - عيار 24: 5314.29 جنيهًا للجرام
  • - عيار 21: 4650 جنيهًا للجرام
  • - عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام
  • - عيار 14: 3100 جنيه للجرام
  • - الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
  • - الأونصة: 165,274 جنيه

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها:

- سعر صرف الدولار محليًا وعالميًا
- تحركات السوق العالمية للذهب
- توجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية

سعر الذهب العالمي:
بلغ سعر الذهب العالمي نحو 3237.93 دولارًا، مع استقرار سعر دولار الصاغة عند 51.04 جنيهًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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