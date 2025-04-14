شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 الجنيه الذهب بـ 37160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

- عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



