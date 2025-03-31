عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضى

انطلقت اليوم مبادرات ومظاهر التهاني والأفراح مع أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتسابق الأهالي بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان لإحياء هذه الشعيرة العظيمة بزيارات ومعايدات للمرضى والعمالة ورجال الأمن العاملين في الميدان.

أمن وأمان

"دوت الخليج" رصدت في جولة ميدانية عددا من الجوامع والمصليات والمعايدات ومشاعر المواطنين والمقيمين الذين أكدوا أن العيد مناسبة عظيمة يوم فرح وبهجة للمسلمين، مشيرين إلى ما ينعمون به من أمن وأمان واستقرار في ظل هذه الدولة المباركة وسط متابعة وجهود أمنية مكثفة.

معايدة المرضى

وتقدم محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك بالجامع الوزاري بحضور وكيل المحافظة وَمدير شرطة الدرب ونائب رئيس البلدية ورئيس شعبة المرور ونائب مدير الدفاع المدني وقد ألقى خطبة العيد وأم المصلين الشيخ محمد الأصم ثم توجه بن وريك إلى مقر المحافظة ليقوم باستقبال المهنئين بالعيد من مشايخ وأعيان ومواطنين، بعد ذلك توجه إلى مستشفى الدرب العام لزيارة ومعايدة المرضى والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم وتقديم الهدايا وذلك ضمن برنامج لجنة أصدقاء المرضى وقد كان في استقباله مدير مستشفى الدرب يحيى الشعبي وعدد من منسوبي المستشفى.

مبادرة المعايدة

من جانب آخر، قامت بلدية الدرب بعمل مبادرة المعايدة وتوزيع وتقديم الورود والمياه في عدد من الجوامع والمصليات التي تقام فيها صلاة العيد في عدد من المواقع بالمحافظة، ومشاركة العمالة والجاليات والمواطنين ورجال الأمن العاملين في الميدان بهجة العيد السعيد.