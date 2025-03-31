شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 31 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 31-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:31

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:16 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:19



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