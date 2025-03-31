بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة

يقضي أبطال الحد الجنوبي، عيد الفطر المبارك في ميادين الشرف والبطولة. وعرضت وزارة الدفاع عبر موقعها في منصة "إكس" مقطعا يوثق رباط الأبطال في يوم العيد.

وذكرت الوزارة، أن أبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، جعلوا عيدَهم رباطًا ليكون عيدُ دوت الخليج أمنًا وأمانًا بين الجبال الشامخة، وعلى الحدود الآمنة.

وقال الأبطال، إنهم يقفون على جزء من أجزاء دوت الخليج الغالي حاملين أرواحهم على أكفهم مستشعرين بذلك عظم المسؤولية وشرف المهمة سائلين الله للوطن النصر والتمكين والأمن والأمان، متوجهين بالتهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.