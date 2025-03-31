شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والكنيسة.

وأعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



