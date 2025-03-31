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“الخشرة” عادة قديمة يحيها أهالي منطقة حائل احتفالا بالعيد.. فيديو

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“الخشرة” عادة قديمة يحيها أهالي منطقة حائل احتفالا بالعيد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يحرص الأهالي في منطقة حائل على إحياء العادات والتقاليد الأصيلة في العيد ومن بين هذه العادات ” الخشرة”التي تعكس روح التلاحم الاجتماعي وتعزز قيم الكرم والمحبة باجتماع العائلة والأصدقاء .

وقال المواطن خالد المطرود:” الخشرة عادة قديمة في منطقة حائل منذ أكثر من 150 سنة ، وتعتبر هذه العادة لدينا من عادات التراحم .

ويعود عمر الخشرة إلى عقود كثيرة ، ولا تزال حتى اليوم جزءاً أساسياً من العيد في حائل فتتزين المجالس وتفتح البيوت لاستقبال الأحباب ، كما يجتمع الكبار والصغار لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى والمكسرات والهدايا على الأطفال.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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