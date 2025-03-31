شكرا لمتابعة خبر عن “الخشرة” عادة قديمة يحيها أهالي منطقة حائل احتفالا بالعيد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحرص الأهالي في منطقة حائل على إحياء العادات والتقاليد الأصيلة في العيد ومن بين هذه العادات ” الخشرة”التي تعكس روح التلاحم الاجتماعي وتعزز قيم الكرم والمحبة باجتماع العائلة والأصدقاء .

وقال المواطن خالد المطرود:” الخشرة عادة قديمة في منطقة حائل منذ أكثر من 150 سنة ، وتعتبر هذه العادة لدينا من عادات التراحم .

ويعود عمر الخشرة إلى عقود كثيرة ، ولا تزال حتى اليوم جزءاً أساسياً من العيد في حائل فتتزين المجالس وتفتح البيوت لاستقبال الأحباب ، كما يجتمع الكبار والصغار لتبادل التهاني وتوزيع الحلوى والمكسرات والهدايا على الأطفال.