فعاليات عيد الطائف تجذب 200 ألف زائر

وجذبت الفنون الشعبية والفقرات الثقافية والألوان، التي تشتهر بها المحافظة مثل حيوما والمجرور وغيرها من الفعاليات الثقافية أكثر من 200 ألف زائر ومتذوق ومهتم، إذ أضاءت عروض الألعاب النارية سماء المدينة، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار للاستمتاع بمشاهدة العروض والألوان التي شكلتها، ورسمت من خلالها لوحات تفيض بالحيوية والبهجة لفتت على إثرها أنظار الحضور وتفاعلهم.
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