استمرار فعاليات عيد الرياض في 47 موقعا

تستمر ثاني أيام عيد الفطر المبارك فعاليات العيد في أكثر من 47 موقعًا بمختلف أنحاء العاصمة، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية، وترسيخ القيم الاجتماعية والتقاليد الوطنية الأصيلة.

وانطلقت الفعاليات أمس، وشملت عروضًا ترفيهية، ومسابقات مخصصة للأطفال، وأمسيات فنية، إلى جانب عروض شعبية وفلكلورية تبرز التنوع الثقافي وتعكس تراث المنطقة.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالات ضمن إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتفعيل المساحات العامة من خلال فعاليات مجتمعية ترفيهية، تسهم في نشر البهجة، وتعزز حضور الهوية الوطنية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الترفيهي ورفع مستوى النشاط الثقافي في المدن.

وتتوزع مواقع الفعاليات على نطاق واسع في مختلف البلديات، ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل البرامج ومواقع الاحتفال زيارة المنصات الرسمية لأمانة منطقة الرياض.