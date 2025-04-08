السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.181 قسيمة شرائية في عدة مناطق لبنانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6.181 قسيمة شرائية للفئات الأكثر احتياجًا في عدة مناطق بجمهورية لبنان، استفاد منها 6.181 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية العاجلة في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط