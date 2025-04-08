وفاة حارس ديفيد وفيكتوريا بيكهام السابق في ظروف غامضة

ميرنا وليد - بيروت - تم العثور على الحارس الشخصي السابق للاعب كرة القدم والنجم العالمي ديفيد بيكهام وزوجته الفنانة فيكتوريا بيكهام، وهو جندي بحري ملكي يدعى كريغ أينسوورث، ميتًا في إسبانيا بعد عملية بحث واسعة من قبل الشرطة.

وأعلنت سالي، والدة كريغ، الخبر الحزين في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع، بعد أن أطلقت نداءً عاجلًا للبحث عن ابنها المفقود. وقبل العثور عليه، كشفت سالي أن ابنها، الذي كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، نشر رسالة وداع أخيرة على صفحته الخاصة. وأشارت حينها إلى أن الشرطة كانت تركز بحثها في مناطق أليكانتي وبرشلونة.

وبعد ساعات أكدت سالي خبر وفاته : "تم العثور على كريغ. ببالغ الحزن، فقد العالم كريغ. لقد خدم في أفغانستان وكان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة". وأضافت سالي صورة لابنها في زيّه العسكري مع تعليق: "إلى اللقاء كريغ".

وكان كريغ قد عبّر عن "ألمه الشديد" قبل وفاته بسبب الحجر الصحي الذي دمر كل ما بنيته: "فقدت بعض الأشخاص الرائعين الذين كنت فخورًا بأن أعتبرهم أصدقاء وزملاء".

عمل كريغ لدى عائلة بيكهام بين عامي 2013 و2015 حينما كانوا يعيشون في هولاند بارك بلندن.