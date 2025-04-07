هل يتحوّل مخيم كاكوما إلى مدينة مكتفية ذاتيًا؟

في شمال غرب كينيا، حيث تمتد أراضٍ نائية تشتهر بسرقة الماشية، نشأ أحد أكبر مخيمات اللاجئين في إفريقيا، وهو مخيم كاكوما، الذي لم يكن الهدف من إنشائه عام 1992 أن يكون مستقرًا بشكل دائم، لكنه تحول اليوم إلى مجتمع ضخم يضم أكثر من 300 ألف لاجئ من دول عدة، مثل جنوب السودان وإثيوبيا والكونغو، معظمهم يعتمدون على المساعدات للبقاء. لكن هناك مساعٍ لتحويله إلى مدينة رسمية.

من مخيم إلى مدينة

بعد ثلاثة عقود من تأسيسه، توافقت الحكومة الكينية مع الوكالات الإنسانية على خطة طموحة لتحويل كاكوما إلى مدينة رسمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنه تم الإعلان عن تحويله إلى «بلدية»، سيتولى إدارتها مسؤولون محليون، ضمن رؤية أكبر لدمج اللاجئين مع السكان الكينيين. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الاعتماد على المساعدات، ودفع اللاجئين للاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا على الرغم من التحديات الهائلة: قلة من اللاجئين يملكون الحق القانوني في العمل أو الحصول على الجنسية الكينية، وأقرب مدينة تبعد ثماني ساعات بالسيارة.

اقتصاد يواجه عراقيل

لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث يرى الباحث راؤول أوكا، من جامعة نوتردام، أن كاكوما تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد محلي حقيقي، مشيرًا إلى أن «إعادة بناء اقتصاد عضوي لا يمكن أن تتم بالهندسة الاجتماعية».

في الوقت نفسه، يشير فريدي كارفر من مؤسسة ODI Global إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة اللاجئين تعرقل أي تحول فعلي نحو الاكتفاء الذاتي، إذ تمنعهم من الوصول إلى أسواق عمل أفضل في مدن أخرى داخل كينيا.

بين الفرص والحقوق

يختم كارفر قائلًا: «في الماضي كان التركيز على حماية اللاجئين وحقوقهم القانونية. اليوم أصبح التركيز على الاكتفاء الذاتي وسبل العيش، لكن يجب ألا ننسى أن الفرص وحدها لا تكفي دون حقوق. نحن بحاجة إلى توازن بين الاثنين».