شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تصادر 145 كيلوجرامًا من الحشيش بعد تعطل زورق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الهولندية أنها صادرت 145 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش وألقت القبض على رجل بعد تعطل زورقه السريع في بحر الشمال.

وأوضحت الشرطة، اليوم الأحد، أن خفر السواحل لاحظ الزورق وهو ينجرف على بعد نحو 70 كيلومترًا من الساحل مساء أمس السبت، وقام بسحبه إلى ميناء سخيفينينجن في مدينة لاهاي.

وخلال تفتيش القارب، عثرت الشرطة على 13 كيسًا تحتوي على 145 كيلوجراما من الحشيش، تقدر قيمتها بنحو 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار).

وكان القارب يقوده رجل، 49 عامًا، من مدينة أمستردام. وتحقق الشرطة في مصدر هذه المخدرات، والتي يرجح أنها نقلت من سفينة شحن أكبر إلى الزورق السريع في عملية تعرف باسم "الإسقاط"، وهي طريقة يستخدمها مهربو المخدرات لتفادي عمليات التفتيش في الموانئ الكبرى.

وغالبًا ما تؤدي هذه الطريقة إلى فقدان الشحنات في البحر أو انجرافها إلى الشواطئ.

وكان قد تم العثور على مئات الكيلوجرامات من المخدرات على الشواطئ الهولندية في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.