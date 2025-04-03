الألعاب النارية تُزين سماء جدة احتفالا بـعيد الفطر المبارك

أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر، التي ستُقام في عدة مواقع رئيسة بمختلف أرجاء المحافظة؛ بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية وإدخال البهجة على سكان وزوّار جدة.

وتزينت سماء جدة أمس بالألعاب النارية التي توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين لمشاهدتها.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن الأمانة عملت على توفير أنشطة ترفيهية متنوعة في حديقة الأمير ماجد وشاطئ أبحر الجنوبي، التي ستشهد عروضًا للفنون الشعبية، ومسارح للأطفال، ومسابقات وهدايا، بجانب الاحتفاء بمظاهر العيد وصور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة؛ لتوفير أجواء احتفالية متميزة، تُسهم في تعزيز البهجة والفرح بين أهالي وزار جدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أمانة محافظة جدة على تعزيز الأجواء الاحتفالية، وإثراء التجربة الترفيهية لسكان وزوار المحافظة خلال أيام عيد الفطر.