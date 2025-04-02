فعالية تراثية في نجران احتفاء بعيد الفطر

نظم فرع هيئة التراث بمنطقة نجران اليوم، فعالية تراثية احتفاءً بعيد الفطر, بمركز زوار الأخدود الأثري، تضمنت عددًا من الأركان التراثية والحرفية، منها ركن الجنابي، والضيافة الخارجية التراثي، ولوحة تذكارية للتصوير الفوتوغرافي، وركن للأكلات الشعبية والمقتنيات الأثرية التي تستخدم قديمًا.

ويستقبل المركز, الزوار والسائحين خلال إجازة عيد الفطر من الساعة الـ11 صباحًا إلى الساعة الـ7 مساءً، لاطلاعهم على تاريخ المنطقة، وما تحتويه من تفاصيل تاريخية وتراثية مهمة.

ويضم المعرض الخاص بالمركز طيفًا واسعًا من المعلومات الثقافية والتراثية التعريفية بالمنطقة، وموقع الأخدود الأثري، ومراحل التطور عبر العصور المتلاحقة.

وتشير الدلائل الأثرية في موقع الأخدود بنجران إلى الاستيطان البشري في الموقع خلال المدة الممتدة من الألف الأولى قبل الميلاد حتى القرن الرابع الميلادي، وارتبط ازدهار الموقع تاريخيًا بفترة ذروة نشاط طريق تجارة البخور، ومثّل نقطة ارتكاز مهمة في الشبكة التجارية القديمة.