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العقيل يوضح متى تكون الأتربة المثارة على الطرق السريعة أقل .. فيديو

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العقيل يوضح متى تكون الأتربة المثارة على الطرق السريعة أقل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن سؤال حول هل الأتربة المثارة على الطرق السريعة تكون أقل خلال المساء؟.

وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “الرياح مع ارتفاع درجات الحرارة يكون تحركها أكثر، وبالتالي في درجات الحرارة ساعات الظهيرة تتكون منخفضات جوية حرارية سطحية”.

وأضاف: “هذه المنخفضات تساعد على حركة الرياح بشكل واضح، لكن الفترة الأكثر هي العواصف الرعدية التي تتكون في الصباح أو بالليل، وهذه العواصف يكون معها الرياح الهابطة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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