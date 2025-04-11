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سفارة المملكة في كوريا تنوّه بضرورة تعبئة نموذج الإقرار الصحي (Q-CODE) قبل القدوم

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سفارة المملكة في كوريا تنوّه بضرورة تعبئة نموذج الإقرار الصحي (Q-CODE) قبل القدوم

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في سيئول، اليوم الخميس، تنويهًا لجميع المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية كوريا بشأن ضرورة تعبئة نموذج الإقرار الصحي (Q-CODE).

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”:
“اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، يُشترط تعبئة نموذج الإقرار الصحي (Q-CODE) عبر الرابط التالي:
‏(⁦qcode.kdca.go.kr⁩)، وذلك قبل موعد القدوم بسبعة أيام، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل الحكومة الكورية.”

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تعبئة بطاقة القدوم الإلكترونية عبر الرابط التالي: (⁦e-arrivalcard.go.kr⁩)، وذلك قبل موعد القدوم بثلاثة أيام، والتي تم التنويه عنها مؤخرًا.

وشدّدت السفارة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان سلاسة إجراءات الدخول وتفادي أي معوقات عند الوصول.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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