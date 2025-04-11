شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تستضيف اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق يوم الاثنين المقبل في العاصمة الرياض أعمال اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر تنظيمه في مارس 2027 تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، وذلك بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والمنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا وعالميًا.

وتتضمن فعاليات اللقاء التي تُعقد على مدى يومين، 14 و15 أبريل 2025، الاجتماع الافتتاحي، واجتماع أصحاب المصلحة، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تهدف إلى التحضير للمنتدى، وتحديد أبرز الموضوعات ذات الأولوية على الساحة العالمية في مجال المياه.

ويُعد المنتدى العالمي للمياه أكبر تجمع دولي يُعنى بقضايا إدارة المياه، ما يعكس حرص المملكة على أداء دور ريادي في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المتعلقة بالمياه.

وتتصدر المملكة المشهد العالمي في قطاع المياه، إذ تمتلك أكبر طاقة إنتاجية لتحلية المياه، مع تسجيل أقل معدلات استهلاك للطاقة في هذه العمليات، إلى جانب مساهماتها البارزة في تمويل مشاريع تنموية متعلقة بالمياه في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة قدمت تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه، موزعة على أكثر من 60 دولة نامية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدور المملكة القيادي في تعزيز الأمن المائي عالميًا، بما في ذلك إدراج موضوعات المياه لأول مرة ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين خلال رئاستها للقمة في عام 2020.

وكانت المملكة قد تسلّمت رسميًا ملف استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة التي استضافتها إندونيسيا، وذلك بحضور ممثلين عن 160 دولة، إلى جانب عدد من قادة الدول ووزراء ومسؤولي منظمات دولية.

من جانبه، أشاد البنك الدولي بجهود المملكة في تطوير قطاع المياه، لا سيما في مجالات التحلية، معتبرًا أن السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة.

وتؤكد استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي التزامها الراسخ بقضايا المياه، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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