كيفية التعامل مع آلام الظهر الشائعة خلال الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 07:18 صباحاً - تُعد آلام الظهر خلال فترة الحمل أمراً شائعاً، تعاني منه العديد من النساء الحوامل خلال فترة الحمل، ويخضع جسمها للعديد من التغييرات استعداداً للولادة. وإصابتها بتوتر مفاصل أسفل الظهر والورك؛ وخاصةً النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو اللواتي عانين من آلام الظهر قبل فترة الحمل، فإنهن معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بآلام الظهر أثناء الحمل. وفي المقابل لا داعي للقلق، فهناك عدة طرق وفقاً لموقع "هيلث" يمكنك من خلالها التعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل.

أسباب آلام أسفل الظهر أثناء الحمل

نمو الجنين يُزيد الألم لدى الحامل في الثلثين الثاني والثالث -الصورة من موقع AdobeStock

مرحلة الحمل أكثر من ثلثي النساء يعانين من آلام أسفل الظهر خلال فترة الحمل، ولهذا الاضطراب لدى النساء الحوامل أسباب مختلفة، اعتماداً على مرحلة الحمل التي تمر بها.

أكثر من ثلثي النساء يعانين من آلام أسفل الظهر خلال فترة الحمل، ولهذا الاضطراب لدى النساء الحوامل أسباب مختلفة، اعتماداً على مرحلة الحمل التي تمر بها. التغيرات الهرمونية غالباً ما يكون سبب آلام أسفل الظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي التغيرات الهرمونية؛ حيث تعمل مستويات البروجسترون والريلاكسين التي تزيد أثناء الحمل على استرخاء النسيج الضام في مفصل الورك. يهدف هذا إلى تحضير قناة الولادة أثناء الولادة، وفي المقابل، يمكن أن يؤثر هذا الهرمون أيضاً على النسيج الضام والمفاصل في العمود الفقري، وهذا ما يمكن أن يجعلك تشعرين بألم أسفل الظهر أثناء الحمل.

غالباً ما يكون سبب آلام أسفل الظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي التغيرات الهرمونية؛ حيث تعمل مستويات البروجسترون والريلاكسين التي تزيد أثناء الحمل على استرخاء النسيج الضام في مفصل الورك. يهدف هذا إلى تحضير قناة الولادة أثناء الولادة، وفي المقابل، يمكن أن يؤثر هذا الهرمون أيضاً على النسيج الضام والمفاصل في العمود الفقري، وهذا ما يمكن أن يجعلك تشعرين بألم أسفل الظهر أثناء الحمل. نمو الجنين الألم الذي يحدث في الثلثين الثاني والثالث عادة ما يكون بسبب نمو الجنين، فقد يزيد نمو الجنين من العبء الواقع على الجزء الأمامي من الجسم.

طرق للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل

ممارسة الرياضية أو التمارين الخفيفة

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تميل النساء الحوامل إلى الشعور بالتعب بسهولة عند القيام بالكثير من المجهود البدني. ونتيجة لذلك، تقضي النساء الحوامل الكثير من الوقت في الجلوس أو النوم، وقد تتسبب قلة النشاط البدني في توتر عضلات الحامل، مما يتسبب لها في الشعور بألم الخصر أو الظهر.

يمكن للحامل تقوية العضلات وزيادة المرونة من خلال ممارسة الرياضة أو التمارين الخفيفة؛ لتقليل التوتر والضغط على العمود الفقري. تعتبر بعض التمارين الرياضية أو التمارين الخفيفة آمنة بالنسبة لمعظم النساء الحوامل، مثل المشي والسباحة واليوجا وتمارين الحمل والسباحة.

الانتباه لطريقة الوقوف والجلوس

خلال فترة الحمل، سيتحرك مركز الثقل إلى الأمام. وهذا يعني أنه مع نمو الجنين، يميل مركز ثقل جسم الأم إلى الأمام أكثر؛ لذا تعد الحامل بحاجة إلى تعديل طريقة النوم على الجانب مع ارتداء وسادة بين الركبتين، سوف يساعد ذلك على التخلص من الضغط على الظهر والشعور بالراحة عند النوم.

عند الجلوس، ضعي منشفة ملفوفة خلف ظهرك للحصول على الدعم وإراحة قدميك على مقعد. عند الوقوف، يمكنك سحب الوركين إلى الأمام والكتفين إلى الخلف أيضاً إذا كان عليك الوقوف لفترة طويلة، خذي وقتاً لأخذ فترات راحة متكررة.

التدليك

التدليك أثناء الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر-الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من أن التدليك ليس فعالاً تماماً، إلا أن التدليك أثناء الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر، ويمكنك أن تطلبي من المعالِجة أو زوجك أن يقوم بتدليك أسفل ظهرك أو ظهرك بالكامل. وعليك أن تكوني حذرة عند القيام بالتدليك. إذا قمت بالتدليك الخاطئ، فقد يكون له تأثير سلبي على الحمل. لذا، تأكدي من القيام بالتدليك قبل الولادة مع معالِج أو محترف في هذا المجال.

الكمادات الدافئة والباردة

استخدام كمادات الظهر للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل يساعد على زيادة الدورة الدموية وتقليل الألم الناتج عن آلام الظهر.

ابدئي بوضع كمادة باردة على المنطقة المؤلمة عدة مرات في اليوم لمدة 20 دقيقة. وبعد يومين أو ثلاثة أيام، يمكنك البدء بوضع الكمادات الدافئة بنفس الطريقة على ظهرك، ولكن يجب تجنب استخدام درجات الحرارة الشديدة مباشرة على معدتك.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة

غالباً ما تعتبر بعض النساء الحوامل أنفسهن أقوياء بما يكفي للقيام ببعض الأعمال بمفردهن، ويمكن أن يتسبب ذلك في إصابتها بآلام الظهر. لذلك، يجب عليك تجنب رفع الأوزان الثقيلة أثناء الحمل وطلب المساعدة عندما تحتاجين إلى القيام به.

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العلاج بالوخز بالإبر

العلاج بالوخز بالإبر هو دواء صيني يستخدم إبراً رفيعة يتم إدخالها في الجلد، وهو فعال في المساعدة على التغلب على آلام الظهر أثناء الحمل. فهو يخفف من الغثيان والصداع. إذا كنتِ ترغبين في القيام بالعلاج بالوخز بالإبر، استشيري طبيبك أولاً.

ارتداء ملابس مريحة

أثناء الحمل، ارتدي ملابس حمل فضفاضة ذات حزام خصر منخفض وداعم حتى تشعري بالراحة أثناء المشي.

ولا ترتدي الكعب العالي الذي يمكن أن يحول نقطة توازن جسمك إلى الأمام. وبصرف النظر عن تمديد عضلات الظهر والتسبب في ألم؛ فإن هذا يزيد أيضاً من خطر سقوط النساء الحوامل.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن هناك طرقاً عديدة للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل. يمكنك الاختيار من بينها للتعامل مع آلام الظهر التي تعاني منها. وفي المقابل، إذا لم يختفِ الألم. استشيري الطبيب فوراً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.