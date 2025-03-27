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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 27 مارس 2025 06:00 ص

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر ، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا بنصف نهائي كأس مصر ، فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

تأهل الزمالك وسيراميكا لنصف نهائي كأس مصر

حجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، بربع نهائي البطولة ، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا

خسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة اهداف مقابل هدف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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