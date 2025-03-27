شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 27 مارس 2025 06:00 ص
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر ، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.موعد مباراة الزمالك وسيراميكا
تقام مباراة الزمالك وسيراميكا بنصف نهائي كأس مصر ، فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.تأهل الزمالك وسيراميكا لنصف نهائي كأس مصر
حجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، بربع نهائي البطولة ، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا
خسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة اهداف مقابل هدف.
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