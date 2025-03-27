شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا فى نصف نهائي كأس مصر ، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا بنصف نهائي كأس مصر ، فى التاسعة والنصف من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

تأهل الزمالك وسيراميكا لنصف نهائي كأس مصر

حجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، بربع نهائي البطولة ، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1

نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا

خسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة اهداف مقابل هدف.