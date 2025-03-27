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الموت يغيب الفنان السوداني المعروف صديق أحمد

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هبة علي 0 تبليغ

  • الموت يغيب الفنان السوداني المعروف صديق أحمد 1/2
  • الموت يغيب الفنان السوداني المعروف صديق أحمد 2/2

غيب الموت اليوم الفنان السوداني المعروف صديق أحمد التاجر بمستشفى كريمة بعد معاناة مع المرض، بعدما أثرى الساحة الفنية بأعمال مميزة في فن الطمبور على مدى عقود، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا يزين المكتبة السودانية.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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