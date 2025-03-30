في ولاية الجزيرة تتدافع الأفراح مع الأحزان .. أفراح العيد وأحزان ظلال الحرب.. بإذن الله ستمتلئ ميادين الصلاة في القري الوادعة بأهلها الصابرين علي محنة الإبتلاء .. يكبرون ويحمدون الله علي نعمة العيد .. وبالصبر الجميل كله سيتعيدون ذكري أحبابٍ لهم وصحاب قتلتهم عصابات الشر المليشي في تلك الأيام العصيبة ..

■ ومن الأفراح التي تتدافع مع الأحزان عودة عدد من أبناء هذه القري الذين تم تحريرهم من معتقلات وسجون المليشيا الباطشة حيث تجسد مشاهد أجسادهم الناحلة وأعينهم الشاحبة أقسي مأساة إنسانية في عالم اليوم بطول الدنيا وعرضها ..

■ حمداً لله علي سلامة ابن قرية شلعوها الخوالدة الأخ عبدالباقي النعمة ( كشب) والذي أسرته المليشيا أيام هجماتها الغادرة علي قري جنوب الجزيرة .. وظلت القرية كلها مسكونة بالحزن علي غيابه القسري فهو أحد أبناء القرية الذين حملوا السلاح دفاعاً عن أرض وعرض أهله وعشيرته ..وظهوره برغم الحزن الكبير علي حاله إلا أنه يزيح سحابة حزن كانت ستغطي سماء القرية في العيد السعيد ..

■ حمداً لله علي السلامة .. وعند الله تجتمع الخصوم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد