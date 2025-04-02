شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة زراعية غير مسبوقة.. فتح 166 سوقًا عالميًا أمام الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- الصادرات الزراعية المصرية الطازجة حققت هذا العام رقما غير مسبوق حيث تجاوزت 8,6 مليون طن.

2- إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17% عن العام السابق.

3- الوزارة نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية في افتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية.

4- تم التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذى يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.

5- خلال الـ6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.

6- تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية وإحتياجات المصدرين.

7- تم إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي بين مينائي دمياط - تريستا، والذي يعد ممراً أخضراً يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها ، لدعم التصنيع والمنتج المصري "صنع في مصر "، وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.