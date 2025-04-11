فيدان: إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاماً وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الانتهاكات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده بحثت اليوم "الخطوات الممكن اتخاذها لتحقيق حل الدولتين"، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وفي تصريح له، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، دعا فيدان إلى "إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967"، مؤكداً موقف أنقرة الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاماً"، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

وأضاف فيدان: "ندعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات"، في إطار جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تهدئة الأوضاع الميدانية وفتح آفاق للحل السياسي.