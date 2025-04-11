انت الان تتابع خبر استخدموا كتبه لتدريب الذكاء الاصطناعي.. سياسي شهير يقاضي "ميتا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في هذا الإطار، يزعم الكاتب والسياسي الأيرلندي غيري آدامز، أن "ميتا" قد استخدمت سبعة من كُتبه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون علمه، مُنتهكةً حقوق الطبع والنشر، الأمر الذي يستدعي مُقاضاتها.وقال آدامز، بحسب ما نشرته "الغارديان" البريطانية، إن شركة التكنولوجيا أدرجت كتبه ضمن مجموعة واسعة من مواد حقوق النشر لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مُضيفاً: "استخدمت ميتا العديد من كتبي دون إذني، وقد وضعتُ الأمر بين يدي محامي".

وبحسب بيان نشره حزب الشين فين الجمهوري الأيرلندي، فإن كُتب زعيمه السابقة: السيرة الذاتية لغيري، وقبل الفجر؛ ومذكرات السجن، والقفص الحادي عشر؛ وتأملات حول عملية السلام في أيرلندا الشمالية، والأمل والتاريخ؛ ومذكرات أخرى، وكتاب طبخ ومجموعة قصص قصيرة.

ويعد آدامز أحدث مؤلف ينضم إلى ردة الفعل العنيفة ضد الشركة الأم لفيس بوك وإنستغرام وواتساب.

في يناير (كانون الثاني)، قدمت مجموعة من المؤلفين ملفاً إلى المحكمة الأمريكية زعموا فيه أن شركة ميتا وافقت على استخدام "Library Genesis"، وهي "مكتبة ظل" تُعرف باسم "LibGen"، وتحتوي على أكثر من 7.5 مليون كتاب.