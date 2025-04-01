الهلال يخسر من الأهلي بهدف في أبطال أفريقيا

اقتنص الأهلي المصري فوزا صعبا على حساب ضيفه الهلال السوداني بنتيجة (1-0) مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. سجل الهدف محمد هاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا كبيرا من جماهير الفريقين. وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في موريتانيا، بعد رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة اللقاء في ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بنغازي الليبية.اتسمت المباراة بالندية بين الفريقين بصورة كبيرة وشهدت عدة محاولات رغم أن الأهلي والهلال لم يقدما أفضل مستوياتهما. كووورة

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