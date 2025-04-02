شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع حصوات الكلى وعوامل ترفع خطر الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

حصوات الكلى من المشكلات المرضية المزعجة التى يعانى منها البعض، ولهذه المشكلة أنواع مختلفة، فليست كل الحصوات متساوية ومتشابهة، وفقا لتقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن حصوات الكلى أنواع عديدة.

أنواع حصوات الكلى

وفقا للتقرير فإن حصوات الكلى منها..

حصوات الكالسيوم والفوسفات أو الاكسالات كما يطلق عليها، عندما يكون الاعتماد كبير على الكالسيوم فى الطعام، وعدم تناول الكثير من السوائل. حصوات حمض البوليك، أشهر الحصوات التي تنتج عن تناول البروتينات في اللحوم مثل البيض والسمك والبروتين والأسماك. حصوات ستروفيت الناتجة عن العدوى البكتيرية التي تؤدى إلى العدوى المتكررة في الكلى. حصوات السيستين، حالة وراثية تتكون فيها الحصوات.

ما عوامل الخطر فى حصوات الكلى ؟

عوامل الخطر تتمثل في

- التاريخ العائلى الذى يحوى مشكلات كلوية

- الانسدادد في المسالك البولية

- الحالات التي تتناول مدرات البول ومضادات الحموضة بكثرة

- تناول الكثير من مكملات فيتامين سي

- حالات طبية معينة

- تناول اللحوم بكثرة

علاج الحصوات بأنواعها

العلاج يبدأ في الحصوات الصغيرة ببعض الأدوية وسوف تمر في البول في كثير من الحالات، أما الحصوات الأكبر فيتم التعامل معها وفقا لرؤية الطبيب المختص، من خلال العلاجات والأدوية الأكثر تعمقا، أو تفتيتها والتخلص منها، أو استئصال الحصوات.