شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور علني لـ القيادي الحوثي المشاط بعد أنباء اصابته بغارة أمريكية "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (الحاكم لمناطق ميليشيا الحوثي الإرهابية)، مهدي المشاط، اليوم الأحد، لأول مرة بعد أنباء عن إصابته جراء غارة أمريكية استهدفته في العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة (سبأ) في نسختها التي تديرها ميليشيا الحوثي أن المشاط زار، اليوم، الدورة الصيفية بمركز الأسطى في مديرية الثورة جنوب العاصمة صنعاء، مشددا على أهمية تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات على الالتحاق بالدورات والمدارس الصيفية للاستفادة من برامجها وأنشطتها المختلفة.

واعتبر المشاط أن ما وصفه بـ"الانزعاج" من الدورات الصيفية التي يتم تلقين الأطفال فيها أفكارا طائفية ومناطقية لم تعرفها اليمن، "استهداف للجيل الناشئ وتربيتهم التربية الثقافية والإيمانية الصحيحة"، حسب زعمه.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت عن تعرض المشاط للإصابة جراء غارة أمريكية استهدفته الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء.

وأفادت منصة أمنية إيرانية باسم "سربازان سايه" (رجال الظل)، التابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني، أفادت، أن مهدي المشاط أُصيب بجروح خلال غارة جوية أمريكية عنيفة استهدفت الحديدة، مساء الثلاثاء 8 أبريل".