شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل هرمونات الغدة الدرقية لدى الأم على نمو الجنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

هرمون الغدة الدرقية هو هرمون أساسي يؤثر على العديد من جوانب جسمك، إذا كنتِ حاملًا وكان لديكِ كمية قليلة جدًا أو كبيرة جدًا من هرمون الغدة الدرقية، فقد يؤثر ذلك على الجنين وتطور دماغه، وفقًا للخبراء، فإن نقص هرمون الغدة الدرقية أثناء نمو الجنين يمكن أن يسبب التخلف العقلي وغيره من الإعاقات العصبية، بحسب موقع تايمز ناو.

دور هرمون الغدة الدرقية في نمو المخ وكيفية عمله لنمو الجنين

تعد هرمونات الغدة الدرقية من أهم الهرمونات التي تتحكم في سرعة عملية التمثيل الغذائي في الجسم. ومع ذلك، فإن هرمون الغدة الدرقية عند الرضع له أهمية بالغة لنمو أدمغتهم. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة تحت الجلد، وهي تنتج وتفرز هرمون الغدة الدرقية - وهو جزء أساسي من نظام الغدد الصماء لديك.

يقول الخبراء إن هرمون الغدة الدرقية يعمل كمنظم حيوي لعمليات مختلفة مثل تكاثر الخلايا العصبية والهجرة والتمايز وتكوين المشابك العصبية.

توفر هرمونات الغدة الدرقية إشارات لتمايز ونضج خلايا المخ المختلفة ويمكن أن تستمر هذه العملية لمدة تصل إلى عامين بعد الولادة".

تساعد مستقبلات الغدة الدرقية في مجالات مثل الإدراك والوظائف البصرية والسمعية. ترتبط هذه الهرمونات بمستقبلات محددة في هذه المواقع وتحفز الجينات المختلفة المطلوبة لهذه الوظائف.

ماذا يحدث بسبب نقص هرمون الغدة الدرقية؟

في حين أن هناك العديد من الحالات التي تتطور بسبب نقص هرمون الغدة الدرقية، إلا أن بعضها قد يكون حرجًا.

قد يؤدي نقص هرمون الغدة الدرقية أثناء نمو الجنين إلى التخلف العقلي وغيره من الإعاقات العصبية".

تقول الإحصائيات أن الإناث أكثر عرضة من الذكور بحوالي خمسة إلى ثمانية أضعاف للإصابة بنقص هذا الفيتامين، مما يؤدي إلى حالات أخرى مثل:

قصور الغدة الدرقية

مرض هاشيموتو

فرط نشاط الغدة الدرقية

مرض جريفز

التهاب الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى التخلف العقلي عند الرضيع مع انخفاض معدل الذكاء، والصمم والبكم، والحول، وتأخر النمو.

ولتجنب مثل هذه المضاعفات الخطيرة، يجب إجراء تحليل هرمون الغدة الدرقية في الوقت المناسب والعلاج المناسب أثناء الحمل.

في حالة النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل، يجب إجراء فحص شهري للغدة الدرقية، ويجب تحديد جرعة الثيروكسين حسب الحاجة".

متى يجب على الأم الحامل زيارة الطبيب؟

عادة ما تسبب مستويات هرمون الغدة الدرقية غير الطبيعية أعراضًا ملحوظة. نظرًا لأن هرمون الغدة الدرقية مسؤول عن التحكم في سرعة عملية التمثيل الغذائي، فإن زيادة هرمون الغدة الدرقية يمكن أن تجعله أسرع من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يؤدي نقص هرمون الغدة الدرقية إلى إبطائه.

الاختلالات تسبب أعراض معينة، مشتمل:

زيادة الوزن أو فقدان الوزن غير المبرر

معدل ضربات القلب بطيء أو سريع

عدم تحمل البرد أو الحرارة

بشرة جافة أو رطبة

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، اتصل بطبيبك. يمكنه إجراء بعض فحوصات الدم البسيطة لمعرفة ما إذا كانت مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك غير منتظمة.